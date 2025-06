La nostálgica confesión del presidente de Platense tras la renuncia de Orsi-Gómez: "Estoy dolido, triste, ayer me..."

Los entrenadores que dejaron una huella imborrable en el Calamar decidieron dar un paso al costado y le argumentaron a Sebastián Ordoñez, presidente de Platense , que se sentían "vaciados" y que el título local fue lo máximo que podrían darle a la institución. A pesar de la insistencia del mandamás, la dupla acotó que ya no había marcha atrás en la decisión y decidieron dar por terminado su ciclo en el Marrón.

La reacción de Ordoñez a la renuncia de la dupla Orsi-Gómez en Platense

Este jueves, un día después de la triste noticia, Ordoñez rompió el silencio y contó cómo vivió las horas después de que los entrenadores le comunicaron que no seguirían en Platense: "Estoy dolido, estoy triste. Ayer no atendí el teléfono en todo el día porque me quedé haciendo el duelo".