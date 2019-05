La nena de 6 años que la rompe en el fútbol femenino de Mendoza

Es una revolución. El fútbol femenino crece día a día en el mundo y muchas mujeres se animaron a romper los estereotipos para alcanzar sus sueños.

Celeste Urra tiene apenas 6 años pero ya tiene muy en claro que es lo que le gusta: el fútbol. Ya con cuatro años mostraba habilidades para entrenar con varones y con nenas que duplican su edad. Hoy, la rompe en Deportivo Miapú y MDZ tuvo la posibilidad de dialogar con esta futura estrella del deporte.

Felix Urra, papá de Celeste, nos comentó cómo fueron los inicios de la pequeña: "El fútbol está siempre presente en casa. Celeste sigue mucho a sus hermanos (Luciano, de 14 años, y Jeremías, de 11) y por eso le encanta. Celeste es la única nena de 12 nietos y es la que rompió con el esquema. Trato de que mis hijos tengan una actividad. No me gusta que se queden mucho frente al televisor y también quiero generales disciplina".

Celeste es feliz cuando juega al fútbol. Se siente plena.

Y agregó: "El fútbol le otorgó seguridad de si misma a Celeste. Es excelente alumna y este deporte le ayudó a relacionarse con la gente".

Celeste Urra junto a sus hermanos Luciano y Jeremías

Clara Chavero, mamá de Celeste, también compartió sus sensaciones: "Le planteamos otras posibilidades, pero ella la tenía muy clara: solo quería jugar al fútbol. Fue muy decidida desde muy pequeña y como familia la apoyamos en toda sus decisiones".

El primer partido de Celeste: "Ella comenzó a jugar en un equipo de varones. La escuelita de Guaquinchay, ubicada en Coquimbito, le dio la primera posibilidad. En su primer partido recibió burlas por ser nena. Por suerte esto no le afectó y siguió adelante para alcanzar su meta. Luego el Deportivo Maipú le brindó la chance de entrenar con nenas", manifestó Felix Urra.

Celeste con sus compañeros de Guaquinchay

"En Deportivo Maipú se sorprendieron con el talento de Celeste y la dejaron entrenar y jugar con nenas que duplican su edad".

Celeste con sus compañeras en Deportivo Maipú. Mariano Nievas y Ricardo Banco son los profes de la pequeña. Vicky Vargas es la coordinadora.

Luego de dialogar con toda su familia, Celeste tomó la posta y habló con MDZ: "Juego de delantera. Mis hermanos me enseñaron a jugar al fútbol y me gusta mucho. En la escuela me dicen que es bueno hacer deporte. Me gusta ver fútbol en la tele y quiero llegar a ser como el Pity Martínez. Si estoy con una nena le preguntaría qué quiere ser y si le gusta el fútbol."

Me encanta el fútbol y quiero ser como el Pity Martínez

La profesionalidad y la pasión de Celeste por este deporte es admirable: "Me levanto a las 7 y entreno todos los días. Acompaño a mis hermanos a los entrenamientos y me encanta".

Celeste recibe el apoyo incondicional de su familia

Celeste es un ejemplo de dedicación y amor por el deporte. Es una inspiración para todas las mujeres. Una verdadera campeona que la rompe.