La mala noticia que recibió Marcelo Saracchi en el avión mientras volaba para ser refuerzo del Celtic de Escocia

Marcelo Saracchi llegó a Glasgow para firmar su contrato y convertirse en nuevo jugador del Celtic FC, pero mientras volaba recibió una mala noticia.

El pasado martes por la mañana, Marcelo Saracchi emprendió viaje rumbo a Glasgow para tener su segunda experiencia en el Viejo Continente y convertirse en nuevo jugador del Celtic de Escocia. El lateral izquierdo uruguayo, que no era tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, arregló su salida del cuadro de la Ribera y ahora jugará a préstamo en un histórico del fútbol europeo.

Sin embargo, el futbolista ya recibió una mala noticia en pleno vuelo y es que su equipo quedó eliminado en la tercera ronda de clasificación a la UEFA Champions League tras caer por penales ante el el sorprendente Kairat Almaty de Kazajistán.

Saracchi.JPG Marcelo Saracchi jugará a préstamo en el Celtic. Fotobaires

El Celtic de Marcelo Saracchi eliminado de la Champions League Luego de haber empatado sin goles en la ida, el Celtic FC salió con todo en busca de sellar su pase al máximo certamen europeo, pero el palo, la mala puntería y las atajadas de Temirlan Anarbekov, la gran figura de la noche, mantuvieron el cero en el marcador y tras los 120 minutos reglamentarios todo se definió en los penales.

Allí emergió la figura del arquero kazajo, que tapó tres disparos y convirtió a su equipo en el segundo club de Kazajistán que jugará la instancia de liga de la Champions League. El primero fue el Astana que formó parte de la edición 2015-2016 y quedó eliminado en la fase de grupos a manos del Benfica de Portugal, Atlético de Madrid de España y Galatasaray de Turquía.