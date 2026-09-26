La mala noticia que recibió Gimnasia por parte de la AFA

Gimnasia no solo fue perjudicado en el encuentro ante Riestra, sino que la decisión que tomó AFA afecta al equipo pensando en los próximos partidos.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza dejó pasar una gran oportunidad el sábado pasado ante Deportivo Riestra en el Víctor Legrotaglie. El equipo de Darío Franco empató 0-0, aunque jugó mucho tiempo con un jugador menos por la polémica expulsión a Ignacio Sabattini en manos del árbitro Andrés Gariano.

Ignacio Sabatini, que entró en la segunda parte, fue a patear al arco en el área de Riestra y tras impactar la pelota terminó pisando en la zona del peroné a Facundo Miño. Si bien Gariano le sacó amarilla en el momento, el juez fue al VAR y lo terminó expulsando. En estas últimas horas se confirmó, a través del tribunal de disciplina, que al futbolista del Lobo le dieron dos fechas de suspensión.

Ignacio Sabatini se fue expulsado ante Riestra ESPN Esta reacción entienden en Gimnasia que es muy injusta, ya que hasta es excesiva la roja en el partido cuando es una situación de juego donde primero toca la pelota en toda su magnitud.

Otra baja para el próximo partido Luciano Cingolani, extremo titular, llegó a las 5 amarillas y no va a estar contra Estudiantes de La Plata el lunes 5 de octubre a las a las 19 horas en 1 y 57.