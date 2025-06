La leyenda del Manchester United que criticó duramente a Alejandro Garnacho: "No me gusta ver algunas..."

"Son tiempos difíciles. No me gusta ver algunas de las cosas que están pasando en el club. En el campo es lo que cuenta, pero sinceramente estoy viendo muchas cosas que no son aceptables para mí como aficionado y amante del Manchester United ", dijo en primera instancia el actual presidente del Inter Miami.

Otro de los apuntados por los fanáticos en el gigante inglés es Amad Diallo, quien le hizo gestos a un grupo de hinchas en el amistoso del pasado 28 de mayo frente al ASEAN All Stars, en la gira del equipo por Malasia (derrota 1-0): “Hay que representar el escudo. De eso se trata. He visto muchas cosas en las que los jugadores no están actuando de la manera correcta", manifestó el ex futbolista en diálogo con CBS Sports.