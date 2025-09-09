La lapidaria sentencia de Toni Kroos sobre la Selección de Alemania de cara al Mundial 2026: "Estamos a años luz de..."

Toni Kroos, campeón del mundo en Brasil 2014, criticó muy duramente el nivel de la Selección de Alemania tras su debut en las Eliminatorias Europeas.

Tras la caída por 2-0 en el debut ante Eslovaquia, la Selección de Alemania repuntó este domingo en las Eliminatorias Europeas al vencer 3-1 a Irlanda del Norte. De todos modos, el nivel del equipo es muy criticado por los fanáticos, la prensa, su propio entrenador, Julian Nagelsmann, y también por leyendas históricas como, por ejemplo, Toni Kroos.

El destacado exmediocampista, recientemente retirado del fútbol profesional, supo integrar aquel temible combinado teutón que se consagró campeón del mundo en Brasil 2014 y también de la Copa Confederaciones 2017. Ahora, menos de un año para el Mundial 2026, no ve bien encaminado a su seleccionado nacional y fue lapidario con su análisis.

La dura crítica de Toni Kroos a la Selección alemana Toni Kroos festeja junto a Thomas Müller ante el lamento de los argentinos Foto: FIFA Toni Kroos fue una pieza fundamental del último título mundial de Alemania en 2014. FIFA

"Si me hubieras preguntado por jugadores de Eslovaquia o de Irlanda del Norte que conozco, serían exactamente cero. Grupo improvisado o no, contra este tipo de equipos debería bastar con lo que hay y tener todo mejor pinta. La gran suerte es que nos ha tocado un grupo del que prácticamente no puedes quedar eliminado", apuntó en diálogo con el podcast Einfach mal Luppen respecto del grupo eliminatorio que le tocó a Alemania.

En ese sentido, reconoció: "Actualmente no tenemos un grupo de 50 jugadores de talla internacional. Es así, vamos justitos". E insistió: "No debemos olvidar que actualmente no estamos entre los que pueden tener grandes ambiciones. Hay otros que son simplemente mejores. Sin embargo, creo que si todos están en forma, seguimos teniendo virtudes".