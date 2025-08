La lapidaria crítica de un campeón del mundo con Boca a Riquelme por la crisis en el club: "Hay que..."

El ex mediocampista y ex entrenador de Boca, Jorge Ribolzi , apuntó fuertemente contra el presidente de la entidad de la Ribera, Juan Román Riquelme , al asegurar que “es mucho más importante limpiar toda la porquería de alrededor que lo futbolístico”.

En declaraciones televisivas, el multicampeón con el cuadro “Xeneize” no se guardó nada y criticó tanto a la Comisión Directiva como al plantel por el duro presente y el clima tenso que se vive en Brandsen 805: “Lo primero que tienen que hacer es autocrítica. Si no cambia Román, de ahí para abajo no cambia nadie. Él tiene que estar en su oficina. Tiene que dejarle el predio al técnico y los jugadores. Cada uno tiene que entender el lugar que ocupa”, lanzó.