Fue campeón con Boca en el Apertura 92 y liquidó a Riquelme: "Es el peor presidente de la historia, compra suplentes y vende mal"

Mac Allister cuestionó incluso la lógica en la elección de refuerzos. “Me parece que Riquelme tiene que tener una nueva idea y llevarla adelante. Contratar gente idónea para el cargo de director deportivo. Hay que hacer un trabajo diario y permanente. De averiguación de datos. No podés traer un futbolista que juega bien pero se toma cuatro damajuanas de vino por día. No doy nombres, pero al que le quepa el sayo, que se lo ponga”, tiró, sin vueltas.

Consultado sobre el vestuario, fue contundente: “Si le das un centímetro, el vestuario de Boca es un polvorín. En River hay una conducción firme, acá no. Lo que pasó con Merentiel no hubiese pasado allá”. Y cerró con una reflexión política: “Hay que llevar gente preparada, no agarrar un cargo como una oportunidad. Esta elección va a ser clave, después no hay marcha atrás”.