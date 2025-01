El Colorado Mac Allister destrozó a Riquelme: "Es el peor presidente de la historia de Boca que conozco"

Así como hay un consenso casi unánime acerca de que Juan Román Riquelme fue el mejor futbolista de la historia de Boca Juniors, en su rol como dirigente no ha logrado cosechar la misma cantidad de valoraciones positivas, más allá del apoyo masivo de los socios en dos oportunidades. Desde que asumió como vicepresidente durante la gestión de Jorge Amor Ameal y, sobre todo, desde que tomó el bastón de mando en 2023, se ha ganado muchos detractores que no pierden la oportunidad de criticarlo. Entre ellos se encuentra Carlos Javier Mac Allister.

El Colorado supo vestir la camiseta azul y oro entre 1992 y 1996, años en los que tuvo un destacado paso, llegó a disputar 150 partidos y ganó dos títulos: el Apertura '92 de Primera División y la Copa de Oro Nicolás Leoz 1993. Alineado ideológicamente con la oposición (de hecho, fue secretario de Deportes de la Nación entre 2015 y 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri), no tuvo reparos este viernes al criticar al 10, a quien destrozó en diálogo con La Oral Deportiva, el histórico ciclo de Radio Rivadavia.

La dura crítica de Mac Allister a Juan Román Riquelme

"Creo que Boca ha vendido todas las joyas y se ha quedado con jugadores grandes. Me parece que, de todos los libros de pases que hizo Riquelme, éste fue el mejorcito. Pero los libros de pases anteriores fueron muy malos", comenzó a exponer el exmediocampista. Y tras esto, lanzó una durísima sentencia: "Me parece que Riquelme fue sin duda el mejor jugador de la historia de Boca, pero en la historia que conozco, de 1992 para acá, ha resultado ser el peor presidente".

"Si vinieron 40 jugadores (al club), en los primeros 30 le erró. Y es muy fuerte para cinco o seis personas que han jugado tanto al fútbol", apuntó en contra del Consejo de Fútbol. E insistió: "Creo que se vendieron los mejores jugadores de 20 o 21 años que le podían dar un montón a la institución, que se fueron con 10 o 15 partidos en primera, y nos quedamos con jugadores grandes. Eso fue muy malo para el club. Ahora, este libro de pases ha sido el mejorcito".

En ese sentido, se refirió a episodio que aconteció durante el ciclo de Sebastián Battaglia: "Los presidentes que entienden de dirigencia no suben a los micros. Las cosas se hablan antes o después". Y se explayó: "Estar preparado no significa ir a la universidad. Hay que saber rodearse de gente que sepa en su sector. No hay que ser necio, hay que ser abierto, responsable, saber escuchar. A veces uno llega a un determinado lugar y no sabe absolutamente todo, pero sí escucha a los que están hace 20 o 30 años, se rodea de los mejores y eso es fundamental para pensar en una institución grande".

Finalmente, cerró con un lapidario análisis del presente del Xeneize: "La realidad de Boca hoy es que se ha quedado en el tiempo, con lo cual retrocede, porque el mundo avanza a mucha velocidad y nosotros estamos en el mismo lugar hace ocho años. En ese lapso, River hizo un estadio a nuevo, un predio, ganó títulos internacionales. Es la realidad. Tenemos que cambiar. Queremos otra vez ser el mejor club del mundo en el ranking FIFA, como lo hemos sido", concluyó Mac Allister.