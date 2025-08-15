La insólita situación a la que estará obligado Eduardo Domínguez cuatro horas antes de Banfield-Estudiantes

Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, deberá cumplir con un pedido reglamentario de la Conmebol un ratito antes de que el Pincha enfrente al Taladro por el Clausura. Por qué.

Por disposición de la Conmebol, Eduardo Domínguez dará una conferencia inédita antes de que juegue su equipo.

Parece una noticia totalmente fuera de contexto, pero realmente sucederá. Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes, se someterá a la rueda de prensa correspondiente al partido de vuelta ante Cerro Porteño por los octavos de la Copa Libertadores cuatro horas antes de que su equipo visite a Banfield por el torneo Clausura, el domingo desde las 16:15.

Inédito: Eduardo Domínguez dará la conferencia de la Copa en la previa al partido ante Banfield La medida, ya de por sí, es un tanto polémica y cuestionable, pero se dará por un motivo claro: los compromisos de la Conmebol con sus sponsors, lo que hace que, obligatoriamente, la rueda de prensa de los técnicos se lleve a cabo días antes del partido en cuestión, en el que el Pincha recibirá el próximo miércoles a los paraguayos en La Plata para definir la serie.

En ese sentido, Estudiantes ya definió como será la agenda de Domínguez para el domingo. Al mediodía, el Barba atenderá a los medios en el predio de City Bell con preguntas relacionadas al duelo de vuelta contra Cerro Porteño. Inmediatamente después, se sumará a la delegación para dirigir el partido ante el Taladro en el Florencio Sola.

Eduardo Domínguez Eduardo Domínguez vivirá un domingo a pleno: de la conferencia por la Copa a la cancha de Banfield para dirigir a Estudiantes. EFE Qué se juega Estudiantes ante el Taladro Para colmo, el cruce ante Banfield es de suma importancia para el Pincha, en plena levantada futbolística, que lleva cuatro triunfos al hilo. Y es que defenderá la punta de la Zona A del campeonato, lugar que comparte con Barracas Central, ambos con nueve puntos.