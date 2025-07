La honestidad brutal de Enzo Fernández acerca de su adaptación al Chelsea: "No me daba para..."

El ex River tuvo un gran año y fue una pieza fundamental en el funcionamiento de los Blues para que se consagraran tanto en este torneo como en la Conference League, además de que volviera a clasificar a la Champions tras dos temporadas. De hecho, fue capitán en la mayoría de los partidos que disputó. Sin embargo, no siempre fue todo color de rosa para él.

La autocrítica de Enzo Fernández

La autocrítica de Enzo Fernández

"Los primeros años me costaron, la pasé mal. Realmente no me sentía bien, no estaba bien conmigo mismo. No me sentía a gusto en los partidos", declaró Enzo en diálogo con Chistian Martin para DSports luego de la final, recordando todo lo que le costó adaptarse al gigante londinense tras su llegada en 2023.