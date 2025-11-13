La fuerte revelación del capitán de Angola sobre el amistoso con Argentina: "Hay gente que no está contenta"

Fredy, líder de Angola, contó lo que significa enfrentar a la Selección argentina, aunque dio a entender que no todo es color de rosas en su país.

La Selección argentina jugará su último partido del año este viernes desde las 13.00 ante Angola en su capital, Luanda. Será el único amistoso que dispute el elenco nacional en esta fecha FIFA de noviembre y, tras el encuentro, los jugadores no continuarán concentrados como se había previsto y regresarán a sus respectivos clubes el sábado.

Si bien para la Scaloneta se trata de un duelo que no representa un gran desafío, para el humilde país africano es un acontecimiento extraordinario, ya que no suelen enfrentar a combinados nacionales de semejante jerarquía ni tener en sus tierras a tantas estrellas del fútbol mundial. Sin embargo, las reacciones de los angoleños no fueron todas positivas.

La fuerte revelación del capitán de Angola sobre el amistoso con Argentina La fuerte revelación del capitán de Angola sobre el amistoso con Argentina Asi lo reveló este jueves Alfredo Kulembe Ribeiro, más conocido como Fredy, capitán del seleccionado del sur de África: "Es un poco complicado. Hay gente que le gusta que se juegue este partido, y mucha otra a la que no. La realidad del país no es fácil. Hay mucha pobreza, muchas personas que necesitan muchas cosas", contó en diálogo con ESPN.

De todos modos, reconoció que, más allá de las cuestiones sociales, en lo que respecta a lo meramente deportivo, se trata de una fiesta sin precedentes: "Es un honor para nosotros tener al equipo campeón del mundo y a un jugador como Lionel Messi, que es el mejor que yo vi jugar. Todo el país está pendiente y tiene muchas ganas de ver a Leo en el estadio, y a los otros jugadores también".