La fuerte denuncia de un futbolista de Deportivo Español sobre las apuestas deportivas: "Te ofrecen plata para..."

Ezequiel Cohen , defensor del Gallego, presentó días atrás una denuncia formal ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 8 de la Ciudad de Buenos Aires. En la misma, acusó que habían tratado de sobornarlo para que jugara a perder en el duelo contra Lugano el pasado lunes 7 de julio por la fecha 16 de la Primera C .

En dicho encuentro, el cuadro del Bajo Flores cayó como local por 2-1. El central de 32 años marcó el único gol de su equipo y lo celebró haciendo el clásico Topo Gigio, con las manos en las orejas: "Mi festejo se malinterpretó. No fue para ningún hincha, sino para los boludos que se hacen cuentas de Instagram truchas y te ofrecen plata para ir para atrás", aclaró luego del encuentro.

"Esto no se negocia. Puede salir bien o puede salir mal, pero el amor que tengo por el fútbol desde que tengo uso de razón no lo cambio por nada. Esta banda va a demostrar que tiene los huevos suficientes para salir de este mal arranque. Simplemente gracias a mis amigos y compañeros", señaló a continuación Cohen, asegurando que no se deja tentar por el mundo de las apuestas.