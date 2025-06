La fuerte crítica de Luis Enrique a la FIFA antes de enfrentar a Messi en PSG-Inter Miami: "No me imagino..."

Luego fue más allá y apuntó contra la FIFA: “Para nuestro juego es un problema claro. No lo digo como excusa, lo digo hoy que hemos ganado. No puedes jugar al nivel que tu quierés. Esto es algo que FIFA tiene que tener en cuenta, no solo en los estadios sino también en los campos de entrenamiento. Si pretendemos que sea la mejor competición del mundo, no me imagino una cancha de la NBA con agujeros”.