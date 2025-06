La tremenda sentencia del DT de Palmeiras sobre Messi antes de enfrentar a Inter Miami "Un jugador como él puede..."

Si bien el Verdao corre como claro favorito en este encuentro para quedarse con los 3 puntos y el primer puesto de la zona, sabe que no puede relajarse, menos que menos teniendo a una leyenda como la Pulga enfrente. A esto se refirió su DT, Abel Ferreira, en la conferencia de prensa pre partido: "Los jugadores de Miami no le tienen que pasar el balón. Si no lo recibe, se vuelve más fácil", apuntó en un principio entre risas.