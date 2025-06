La sorpresiva frase de Lionel Messi sobre su relación con Cristiano Ronaldo: "Tengo mucha admiración por..."

“Después, fuera de la cancha somos dos personas normales. No somos amigos, obviamente porque no compartimos mucho tiempo juntos, pero sí lo que compartimos siempre fue con mucho respeto. Yo tengo mucha admiración por él, por la carrera que hizo y sigue haciendo, porque sigue compitiendo al máximo nivel. No es nada raro, es como tiene que ser”, añadió.

Las palabras que le dedicó Cristiano a Messi

Por su parte, Cristiano Ronaldo también le había dedicado unas palabras: “La verdad es que fuimos rivales durante muchos años, pero ya he dicho en un par de entrevistas que estamos ahí en el escenario hace 15 años. Recuerdo que antes él, ahora no sé si habla un poquito inglés, pero Messi no hablaba nada de inglés. Yo le traducía cuando nos explicaban en la gala lo que teníamos que hacer. Y yo le traducía. Tengo un cariño por él porque a mí siempre me trató bien y me respetó mucho como yo a él”.