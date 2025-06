La tajante advertencia de Javier Mascherano de cara al duelo decisivo contra Palmeiras: "No vamos a..."

El Jefecito, en conferencia de prensa, palpitó esta tarde el duelo ante el Verdao: "Mañana hay que estar preparados para hacer el mejor partido que podamos hacer porque estamos ante, posiblemente, uno de los partidos más importantes en la historia de nuestro club. Que eso nos llene de ilusión para poder jugarlo, que no sea una carga, que no sea una mochila, que sea un desafío para este grupo", apuntó en un principio.

Y agregó respecto del nivel de Palmeiras : "Es un partido muy difícil. Claramente jugaremos contra un gran equipo que ha ganado recientemente Copas Libertadores, campeonato del Brasileirao, siempre pelea por cosas grandes, tiene jugadores de jerarquía. Pero la realidad es que más allá del rival, la ilusión con la que llegamos, no puede superar la jerarquía que hay enfrente, nos enfrentamos a un gran equipo, pero estamos preparados para competir".

"Sería un error si entramos al partido pensando en no jugarlo y sí en el resultado. Cuando hacés eso pueden pasar ciertas cosas de las que después es muy difícil volver a meterte en el juego. Nuestra idea es ir a ganar", aseguró luego Mascherano respecto de las distintas combinaciones que le permitirían al Inter avanzar sin necesidad de un triunfo. Y cerró con una tajante advertencia: "Especular, no lo vamos a hacer, porque no lo sabemos hacer. Sí que, obviamente, tomaremos los riesgos que hay que tomar".