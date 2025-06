El palo de Javier Mascherano a la dirigencia de Inter Miami en la previa al debut en el Mundial de Clubes

“Llevamos prácticamente dos meses hablando de que necesitábamos reforzarnos, no solo por las lesiones, sino también porque dentro de la planificación decidimos liberar dos cupos, como el de Taylor y el de Gressel, para tener la posibilidad de incorporar. Me hubiese gustado tener incorporaciones, claramente, sobre todo teniendo en cuenta este tipo de competición”, lanzó Mascherano en conferencia de prensa.

Javier Mascherano encendió la previa del Mundial de Clubes

El exmediocampista de la Selección argentina fue claro: no llegaron los jugadores que pidió y se mostró resignado. “Yo me encargo de preparar el equipo y entrenar los jugadores que me dan. Ahora me preocupo por lo que puedo controlar yo”, remató.