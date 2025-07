La fuerte confesión de Ángel Correa tras irse del Atlético de Madrid de Simeone: "La estaba pasando mal"

Ángel Correa disparó contra la dirigencia de Matías Lammens en San Lorenzo. Foto: @Atleti Ángel Correa y una cruda revelación tras su salida del Atlético de Madrid. Foto: @Atleti @Atleti

Por otro lado, el futbolista que ya hizo su debut en Tigres el pasado sábado en el triunfo por 1-0 ante Juárez, dejó en claro que no le costó adaptarse a su nuevo equipo y destacó las cosas positivas de México: "Lo que me encanta de Tigres es que el día a día se vive como una familia y por eso no sentí tanto el cambio de Atlético de Madrid a Tigres porque en los dos lugares se vive el fútbol de la misma forma", expresó.