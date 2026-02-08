La fuerte autocrítica de Juanfer Quintero tras el 1-4 ante Tigre: "No puede pasar"
Juan Fernando Quintero habló luego de la humillante derrota de River en el Monumental y se refirió al enojo de los hinchas en las tribunas.
River Plate fue humillado este sábado ante su gente en el Monumental. Por la fecha 4 del Apertura, Tigre le pasó por encima desde el arranque y lo goleó 4-1 en una noche en la que el equipo de Marcelo Gallardo no tuvo reacción y apenas consiguió anotar el gol del honor sobre el final y con la historia liquidada.
Los hinchas no ocultaron su furia y silbaron, insultaron y cantaron en contra de los jugadores durante y luego del encuentro. Un golpe durísimo para un 2026 que había arrancado bien y que ahora vuelve a despertar los fantasmas de los pésimos 2024 y 2025 que quiere dejar atrás el Millonario a toda costa.
La autocrítica de Juan Fernando Quintero tras la caída ante Tigre
Juan Fernando Quintero, referente del equipo, no esquivó el bulto y habló tras la conclusión el partido: "Es difícil, seguro ahora con cabeza más fría miraremos las jugadas. Por ahí perdimos la pelota en donde no debíamos y ellos aprovecharon los contragolpes y tuvieron eficacia. Creo que de alguna u otra forma así se hizo la diferencia en el partido. 4 llegadas, 4 goles. Seguro que con la cabeza fría lo vamos a analizar mejor", apuntó en primer término.
Más allá de esta observación, lo cierto es que Tigre llegó muchísimas veces con peligro y la goleada podría haber sido más abultada si eran más precisos. Aún así, el colombiano reconoció que el equipo jugó mal: "No puede pasar. Veníamos en mejora y hoy perdimos. Quiero pedirle disculpas a la gente y a hacernos cargo del resultado. Recién empieza esto".
Tras esta autocrítica, Juanfer se refirió al repudio de la hinchada de River en las tribunas: "Es normal la molestia de la gente, la exigencia es altísima, ahora toca la autocrítica. Seguramente vamos a salir de esto, solamente es un partido. Es algo que no creíamos que iba a pasar, pero pasó", sentenció.