La fuerte autocrítica de Juanfer Quintero tras el 1-4 ante Tigre: "No puede pasar"

Juan Fernando Quintero habló luego de la humillante derrota de River en el Monumental y se refirió al enojo de los hinchas en las tribunas.

River Plate fue humillado este sábado ante su gente en el Monumental. Por la fecha 4 del Apertura, Tigre le pasó por encima desde el arranque y lo goleó 4-1 en una noche en la que el equipo de Marcelo Gallardo no tuvo reacción y apenas consiguió anotar el gol del honor sobre el final y con la historia liquidada.

Los hinchas no ocultaron su furia y silbaron, insultaron y cantaron en contra de los jugadores durante y luego del encuentro. Un golpe durísimo para un 2026 que había arrancado bien y que ahora vuelve a despertar los fantasmas de los pésimos 2024 y 2025 que quiere dejar atrás el Millonario a toda costa.

La autocrítica de Juan Fernando Quintero tras la caída ante Tigre Juan Fernando Quintero, referente del equipo, no esquivó el bulto y habló tras la conclusión el partido: "Es difícil, seguro ahora con cabeza más fría miraremos las jugadas. Por ahí perdimos la pelota en donde no debíamos y ellos aprovecharon los contragolpes y tuvieron eficacia. Creo que de alguna u otra forma así se hizo la diferencia en el partido. 4 llegadas, 4 goles. Seguro que con la cabeza fría lo vamos a analizar mejor", apuntó en primer término.

Más allá de esta observación, lo cierto es que Tigre llegó muchísimas veces con peligro y la goleada podría haber sido más abultada si eran más precisos. Aún así, el colombiano reconoció que el equipo jugó mal: "No puede pasar. Veníamos en mejora y hoy perdimos. Quiero pedirle disculpas a la gente y a hacernos cargo del resultado. Recién empieza esto".