La Fórmula 1 hizo oficial el dorsal de Franco Colapinto para la renovada temporada 2026

La F1 confirmó un detalle clave de Colapinto para 2026: el piloto argentino ya tiene definido el dorsal que llevará en Alpine durante la próxima temporada.

Franco Colapinto empieza a palpitar un 2026 cargado de expectativas dentro de la Fórmula 1. El piloto argentino fue ratificado por Alpine como titular para la próxima temporada y manejará el auto que el equipo desarrolló bajo el nuevo reglamento técnico que debutará el año que viene y cambiará la categoría de punta a punta.

La confirmación llegó a través de la cuenta oficial de la Fórmula 1, que publicó en Instagram el listado de dorsales y destacó especialmente a los pilotos hispanos. En los comentarios, una catarata de mensajes de apoyo de los fanáticos argentinos acompañó el anuncio, a pocas semanas del inicio de la pretemporada.

Franco Colapinto y un detalle clave rumbo a 2026: su número en el Alpine A526 Números F1 2026 En la publicación, la F1 destacó los dorsales de los pilotos hispanos y Franco Colapinto seguirá usando el dorsal 43. @F1/IG Más allá de ese nuevo escenario, hay detalles que no se modificarán para el bonaerense. Colapinto mantendrá como compañero a Pierre Gasly y seguirá usando el dorsal 43, el mismo número que lo acompaña desde su llegada a la máxima categoría en 2024.

El número 43 tiene un valor especial en la historia personal de Colapinto. Está ligado tanto a la trayectoria de su padre Aníbal como a su propio recorrido por las categorías formativas del automovilismo.

Ese dorsal volvió a cobrar protagonismo el día del anuncio oficial de su titularidad para 2026, realizado el 7 de noviembre de 2025. Horas antes, Alpine había publicado una placa enigmática con la pregunta “¿Ya hicieron los cálculos?”. Los seguidores advirtieron rápidamente que la suma del día, el mes y el año (7+11+25) daba 43.