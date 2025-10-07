La emotiva reflexión de un histórico de Gimnasia para la final del domingo: "Vamos por todo"

Laburador como pocos, de las entrañas del club, arquero referente de muchos pibes y ahora un docente para enseñar todo lo que aprendió en veinte años de carrera. Paolo Olivera , voz autorizada de Gimnasia y Esgrima , realizó una emotiva reflexión en un momento histórico de la institución.

Luego de la victoria ante Defensores de Belgrano por 1 a 0, que le permitió al Lobo ganar la zona B de la Primera Nacional 2025 , ahora el equipo del Parque encara la semana previa a la gran final del torneo.

El golazo de Fermín Antonini para el 1-0 que metió a Gimnasia en la final ante Deportivo Madryn.

El golazo de Fermín Antonini para el 1-0 de Gimnasia

El próximo sábado, desde las 17, en el estadio Ciudad de Vicente López y con arbitraje de Nicolás Ramírez , el Blanquinegro enfrentará a Deportivo Madryn en un partido que puede marcar un antes y un después en la rica historia de la institución de calle Lencinas .

Tras el encuentro ante el Dragón, uno de los que se pronunció en este momento de Gimnasia fue Paolo Olivera , histórico entrenador de arqueros del club, quien realizó una emotiva publicación en sus redes sociales.

Paolo Olivera, Gimnasia De la mano de Olivera, Gimnasia logró mantener el arco en cero en más de la mitad de los partidos del actual torneo.

“Nunca fui de los que suben cosas para figurar. Pero hoy estoy tremendamente orgulloso del trabajo de mis arqueros César Rigamonti y Lautaro Petruchi, logramos el primer objetivo con número impresionante”, expresó el exarquero de la institución.

Olivera hizo referencia al rendimiento de los arqueros del Lobo, que terminaron con la valla menos vencida del torneo, con 18 goles en contra sobre 35 partidos jugados. Además, los porteros lograron completar 19 encuentros con el arco en cero.

“Gracias por su entrega absoluta e incondicional. Ahora queda el paso más importante a seguir trabajando duro para estar a la altura. Sin dudas vamos a dar pelea. Vamos por todo”, concluyó uno de los personajes más queridos en el mundo Gimnasia.