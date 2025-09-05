La durísima sanción a Luis Suárez tras su escupitajo en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders

El final de la Leagues Cup 2025 estuvo manchado por la polémica. Inter Miami cayó goleado ante Seattle Sounders y el foco quedó puesto en Luis Suárez , que perdió la cabeza y escupió en la cara al jefe de seguridad del equipo rival. El hecho, además de generar repudio, le valió una sanción ejemplar.

El Comité Disciplinario del certamen anunció que el delantero uruguayo recibió seis partidos de suspensión, de acuerdo al Artículo 4.2.C del Reglamento de Competición. Esto significa que el Pistolero no podrá disputar la próxima edición de la Leagues Cup hasta cumplir con la sanción, que recién podrá purgar en 2026.

La acción, ocurrida tras la derrota de los dirigidos por Javier Mascherano, empañó una final cargada de tensión, con discusiones y enfrentamientos entre futbolistas y cuerpos técnicos. Suárez , pese a pedir disculpas públicas , no logró evitar el castigo más severo de todos.

No fue el único apuntado. Sergio Busquets recibió dos partidos de suspensión, por lo que se perderá el inicio de la fase de grupos de la próxima Leagues Cup . En tanto, el defensor Tomás Avilés fue sancionado con tres encuentros.

Del lado del campeón también hubo consecuencias: Steven Lenhart, integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders, fue castigado con cinco partidos por conducta violenta. Además, todos los implicados deberán abonar una multa económica, aunque el monto no fue revelado.

Así, el bochorno de la final no quedó impune y las sanciones marcan un precedente fuerte en la Leagues Cup. Inter Miami, más allá de la derrota, ahora deberá lidiar con la ausencia de piezas clave en la próxima edición del torneo.