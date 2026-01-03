La durísima respuesta del presidente de Vélez tras los dichos de Thiago Fernández contra la CD: "Yo voy a seguir viniendo al club, otros..."

Fabián Berlanga, presidente de Vélez, le respondió sin filtros al joven futbolista de 21 años que apuntó contra la Comisión Directiva.

Luego de lo que fue su conflictiva salida de Vélez, Thiago Fernández se despidió del club de sus amores con una durísima carta contra la CD encabezada por Fabián Berlanga. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el futbolista de 21 años culpó a la dirigencia del elenco de Liniers por la forma en que se fue del club y dejó en claro que “el club están en manos de gente que no está a la altura”.

“Lamentablemente, el club está en manos de personas que no están a la altura de tan enorme institución, como Fabián Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Alvarez y Sebastian Pait. La dirigencia no deja de lado sus peleas entre si, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovación con Costa, Berlanga me dijo 'no renueves, te estan mintiendo en el contrato'. Esta solo es es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones", escribió el volante ofensivo.

image El fuerte posteo de Thiago Fernández contra la dirigencia de Vélez. IG @thiagofernandez_04 La cruda respuesta de Fabián Berlanga a Thiago Fernández Ahora, quien salió a responderle fuertemente a Fernández fue el propio Berlanga. En diálogo con Radio la Red, el mandamás no se quedó callado y fue contundente sobre el descargo del futbolista: “¿Qué le dije que no renueve? ¿Cómo le voy a decir eso? Yo voy a seguir viniendo al club, otros no van a poder”, comenzó.

“¿A alguien le entra en la cabeza que le diga a un jugador que no renueve? A la familia de Thiago la llevamos a Santiago del Estero en un chárter, no se les cobró un peso. Al otro día que se rompió los ligamentos, su representante me pidió entradas para la final de la Copa Argentina y le dije que todo seguía en pie”, continuó.

Berlanga-Thiago Fernández Berlanga le respondió sin filtro a Thiago Fernández. Fotobaires y Captura “Llamamos a Villarreal para que el jugador pueda participar los últimos meses en Vélez y ponernos de acuerdo con las condiciones económicas, pero no aceptaron ni el club ni el jugador”, finalizó Berlanga.