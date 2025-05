La desopilante respuesta de Julio Vaccari cuando le preguntaron si llamaría a Matías Soulé, fana del Rojo: "Estoy discutiendo con mi señora si..."

Tras la histórica victoria, Vaccari habló en conferencia de prensa y allí hizo un análisis de lo que fue el semestre: “Hoy no puedo sacar una conclusión del semestre. Cumplimos los objetivos con creces. Representamos a la gente, a la institución y siempre intentamos imponer nuestra idea. Cuando uno mira hacia atrás y de dónde venimos, es muy bueno el balance. Siento tristeza grande por no pasar en el Apertura, pero cuando miro las formas y las maneras, no dejo de sentir orgullo y gratitud. Había que sobreponerse y meterle", sentenció.

Luego, el entrenador generó las risas entre los presentes a partir de una pregunta sobre la posible incorporación en un futuro de Matías Soulé, futbolista de la Roma y la Selección argentina y que reconoció ser un hincha fanático de Independiente: "¿A Soulé si lo llamaría? No lo analicé si nos puede servir. No creo que lo podamos traer, ja. ¿A futuro? No sé lo que voy a ser el próximo semestre, estoy peleando con mi señora si me voy de vacaciones o no, y vos me preguntás por Soulé. No puedo decir mi señora para que no me reten, Malala", lanzó entre risas.