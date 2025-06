La desazón de Kudelka, DT de Huracán, a dos días de perder la final ante Platense: "Estoy dolido y triste"

"Ayer fue lunes, llegué con tristeza y muchos pensamientos. Hoy me levanté con dolor y bronca de no haberlo logrado, la misma que el hincha. Hoy necesitaba descargarme y llorar. Y lo hice, pero con mucha bronca. Si había una pared capaz que le pegaba, es lo que sentía", relató el entrenador de 64 años con el corazón en la mano.

En ese sentido, lanzó un cruda reflexión: "El pasito al logro era tan pequeño… Por más pequeño no dejaba de ser muy dificultoso porque el rival quería lo mismo. Alguna vez leí que muchas veces el alpinista se prepara tanto para subir, se concentra tanto para transitar hasta la cima, que cuando ve la cima es donde más posibilidades de distracción siente, porque cree que ya llegó, pero todavía no llegó. Ahí es donde no logran ese cometido. Yo siento eso, que me caí, que la vi tan cerquita y no lo pude lograr".