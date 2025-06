El loable gesto de Frank Darío Kudelka tras perder la final con Huracán frente a Platense

No fue la consagración que soñaba, pero Frank Darío Kudelka no necesitó levantar un trofeo para dejar su marca con un gesto loable. El director técnico de Huracán fue protagonista con un acto simple, pero cargado de historia y orgullo.

La explicación de Kudelka en la conferencia de prensa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1929316859918110927&partner=&hide_thread=false KUDELKA FUE A LA CONFERENCIA CON LA MEDALLA y la dupla Orsi - Gómez destacaron el gesto del DT de Huracán#LPFxTNTSports pic.twitter.com/n3MzVtO9SQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 1, 2025

En la conferencia posterior a la final, Kudelka explicó por qué besó la medalla del subcampeonato y dejó una reflexión cargada de dolor y orgullo. "Creo que yo vengo con esta medalla porque sabe el agradecimiento que tengo de haber llegado hasta acá y el valor que le doy a mi equipo por haber llegado hasta acá".

Y agregó: "Lo que pasa es que quiero separar lo que es coronar con triunfar: hoy nosotros no coronamos, pero sí triunfamos. Indudablemente que para los demás lo verán de otra manera, seguramente en su gran mayoría. Yo tengo mucha tristeza de no poder coronar con Huracán, es algo que es una cruz que tengo, lamentablemente. De mi parte y con mucho orgullo digo que el no coronar a mí no me va a echar por tierra todo lo que estos chicos están haciendo en este semestre".

Frank Darío Kudelka besó la medalla del subcampeón con dolor, pero también con orgullo. Para él, no haber coronado con un título no borra el triunfo colectivo de un equipo que lo dejó todo.