La desafiante frase de Holan sobre su futuro en Independiente

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, se defendió atacando cuando fue interrogado respecto de su continuidad al frente del equipo de Avellaneda, al señalarle a la prensa que ya lo habían "velado 50 veces", pero aclaró que tiene "contrato hasta 2021" y "un diálogo permanente" con sus dirigidos.

"Siempre me están velando, pero yo tengo contrato hasta 2021 y permanentemente hablo con el presidente del club, Hugo Moyano, y con el vice, su hijo Pablo, a los que les tengo mucho cariño, pero si alguien tiene dudas sobre como es la relación con los jugadores, no tiene más que preguntarles a ellos", disparó Holan en la conferencia de prensa post partido ante Águilas Doradas Rionegro, de Colombia, que el "rojo" ganó por 2 a 0 para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Las reuniones con los jugadores son habituales, a veces informales, porque uno está conviviendo diariamente y debe hablar. Como entrenador tengo mucho por aprender y por eso me comunico con los muchachos, especialmente con los más experimentados", amplió el técnico, que durante la semana había recibido de estos la "sugerencia" de mutar del tradicional esquema 4-4-2 al 4-2-3-1 utilizado hoy.

Y Holan dio por finalizado ese tema al puntualizar que "en un grupo humano como lo es un equipo de fútbol, el técnico debe saber escuchar".

"Nosotros tenemos un sistema de juego que puede variar tácticamente de acuerdo con los rivales y sus circunstancias. Y hemos ganado con el 4-2-3-1 como esta noche, tanto como con el 4-3-3 y el 4-4-2", advirtió.

"Pero me llena de orgullo y satisfacción haber pasado a octavos de final de la Sudamericana por todo lo que me demuestran los jugadores, no solamente con el partido de hoy sino por la tarea de todos los días", enfatizó.

Y finalmente remarcó que Independiente tiene "una buena base a la que hay que reforzar porque en el segundo semestre habrá triple competencia, ya que a este torneo y la Superliga se suma Copa Argentina".