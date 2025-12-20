La curiosa frase del Cholo Simeone sobre el presente del Atlético Madrid: "Los hinchas no necesitan gente sana, sino que..."

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid , expresó este sábado que la carga constante de partidos y la "necesidad" de vencer siempre llevan a todo el conjunto rojiblanco "a la exigencia máxima" y remarcó que “los hinchas no necesitan gente sana, sino que el equipo gane”.

“Está claro que todo está derivado a ese sector, a competir, a jugar, a no tener tiempos de recuperación, gestionándolos en el andar, que es difícil gestionar, porque siempre tenemos la necesidad de tener que ganar cualquier tipo de partido y te lleva siempre a la exigencia máxima de parte de cuerpo técnico, jugadores, preparadores físicos, fisios y ni que hablar de los futbolistas”, explicó el técnico durante la rueda de prensa.

“Está claro que es un ritmo elevado de partidos seguidos de los futbolistas, pero no se puede hacer nada. Nosotros tenemos que estar preparados para una plantilla amplia, intentar gestionar de la mejor manera los esfuerzos y competir, porque los hinchas no necesitan gente sana, sino necesitan que el equipo gane”, advirtió.

Este domingo aguarda el Girona en Montilivi. “Siempre miro a los rivales según el momento actual cómo están. Y en el momento actual están mejor que obviamente habían empezado la temporada. Vienen ahora de tener resultados positivos, compitiendo muy bien, se me vienen en mente el partido que jugaron contra el Madrid de local, por ejemplo, o contra la Real Sociedad, que el otro día levantaron el partido”, declaró.

“Van siempre siguiendo la misma línea que han tenido en su juego, de buscar provocar el juego valiente que tienen para generar su juego ofensivo que el entrenador siente y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, abundó Simeone, cuyo equipo encara su tercera salida en las últimas cuatro citas de LaLiga EA Sports. Y la cuarta en cinco con el inicio de año ante la Real Sociedad en el Reale Arena.

El análisis del año y el calendario apretado

Sin “ninguna” opinión sobre el calendario asimétrico de La Liga, “porque, como no hay ninguna fuerza para poder generar el diálogo, hay que aceptar cómo está puesto”, en referencia a los duelos tan seguidos en casa o fuera que ocurren en diversos tramos de la temporada, Simeone encara una nueva reválida como visitante, después de haber sumado tan solo nueve de los 24 puntos disputados lejos del estadio Metropolitano en esta Liga.

“El año es muy largo, siempre tiene pasajes buenos, regulares y, sobre todo, cuando los pasajes no son tan buenos, hay que estar fuertes y nos tenemos que hacer fuertes, ya sea de local o fuera de casa. Y en ese crecimiento estamos”, expuso Simeone, que sólo se centra en Girona, sin mirar a otros choques directos de esta jornada, como el Villarreal-Barcelona.

“Sabes que no opino de lo que pueda pasar en otros campos. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que a nosotros nos interesa, la temporada todavía sigue siendo muy larga y nos centramos en el partido del Girona, absolutamente”, avisó el DT del Atlético de Madrid.

