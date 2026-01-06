La contundente palabra que usó Argentinos para presentar a Enzo Pérez como nuevo refuerzo

Argentinos oficializó la llegada del volante central mendocino Enzo Pérez, quien a los 39 años quedó libre tras su paso por River.

Enzo Pérez fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors a través de un video difundido en las redes sociales del club, marcando así su llegada a La Paternal a los 39 años, en una decisión que lo devuelve al fútbol argentino con la intención de aportar experiencia y liderazgo en el mediocampo del Bicho.

La presentación audiovisual recorrió distintos momentos de su carrera y puso el foco en los valores que el club destacó al anunciar su incorporación: jerarquía, compromiso y recorrido. Con una trayectoria extensa tanto a nivel local como internacional, Enzo Pérez desembarca en Argentinos como una referencia inmediata dentro y fuera de la cancha.

"Jerarquía". Con esa simple pero contundente palabra Argentinos presentó a Enzo Pérez. A sus 39 años, el mediocampista encara un nuevo desafío en una etapa avanzada de su carrera, pero con la motivación intacta. Desde el cuerpo técnico confían en que su lectura de juego, orden táctico y personalidad serán claves para potenciar a un plantel que apuesta al crecimiento colectivo y a la identidad histórica del club.

La llegada de Pérez no solo suma calidad futbolística, sino también un liderazgo probado. Su experiencia en equipos de alta exigencia lo posiciona como un respaldo para los jugadores más jóvenes, en un vestuario donde la competencia interna y el desarrollo formativo son pilares centrales.

El detalle particular del contrato de Enzo Pérez con Argentinos Enzo Pérez firma Enzo Pérez llegó a Argentinos Juniors en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre bajo el esquema de productividad. @AAAJoficial "Enzo Pérez es nuevo jugador de El Semillero Del Mundo. Llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Enzo!", agregó en un posteo posterior dando a conocer los detalles de la operación.