La contundente definición de Claudio Úbeda de cara al 2026 de Boca: "No sirven los puntos intermedios..."

Claudio Úbeda habló tras el 0-0 con Millonarios, analizó el mercado de pases, se refirió a su continuidad como DT y palpitó los desafíos para la temporada.

Boca Juniors abrió el 2026 con un empate 0-0 frente a Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo. En un discreto amistoso disputado en la Bombonera, el Changuito Zeballos tuvo la oportunidad inmejorable de dale el triunfo a su equipo con un penal al minuto 89, pero su remate fue defectuoso y fue atajado sin problemas por el arquero rival.

De este modo, el Xeneize tuvo su primera prueba de cara a una temporada en la que regresará a la copa Libertadores después de ausentarse en 2024 y 2025 y en la que se ve en la obligación de volver a sumar títulos después de casi tres años de sequía (su última consagración fue la Supercopa Argentina a inicios de 2023). Una mochila muy pesada que recae sobre los hombros de Claudio Úbeda.

Las declaraciones de Claudio Úbeda en conferencia de prensa Las declaraciones de Claudio Úbeda en conferencia de prensa "La verdad para mí es un orgullo enorme ocupar el lugar que estoy ocupando. Lo hablamos con Román y Delgado a fin de año. Hablaron del proceso que veníamos cumpliendo con Miguel (Russo) y la última etapa que me tocó a mí estar al frente del grupo, que por eso ellos tomaron la decisión. Es un orgullo enorme, una enorme responsabilidad. Nos sentimos preparados para poder hacerlo bien, para competir como Boca merece. Esperemos hacerlo de la manera que corresponde", señaló el Sifón en conferencia de prensa respecto de la confirmación de su continuidad como DT.

En cuanto al mercado de pases, que parece bastante estancado en la Ribera, apuntó: "Tenemos un plantel competitivo. Un grupo de chicos que han hecho una pretemporada muy buena y sabemos que estamos para competir. Sobre las negociaciones hablo con el Chelo y Román". Y agregó en la misma sintonía: "Estamos tranquilos, trabajando con la mente puesta en el inicio del torneo y creo que los jugadores entienden que nos vamos a exponer este semestre con 3 competencias y se están preparando para eso".