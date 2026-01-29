La confesión de Maher Carrizo que generó sorpresa en River tras su frustrado pase

Maher Carrizo rompió el silencio, dio pistas sobre su futuro y fue contundente al revelar por qué no se dio su llegada a River. Qué dijo.

El pase frustrado de Maher Carrizo a River sigue dejando tela para cortar. Lo que parecía una negociación avanzada entre River y Vélez por una de las joyas del fútbol argentino terminó en la nada misma y, con el correr de los días, aparieron nuevos detalles que explican por qué el extremo de 19 años se alejó de Núñez. Esta, en la voz del propio protagonista.

Luego de ausentarse en la primera fecha del Torneo Apertura, el delantero del Fortín volvió a ser convocado por Guillermo Barros Schelotto en lo que fue victoria 2-1 ante Talleres en el José Amalfitani. En ese contexto, brindó una entrevista post partido en la que, entre otras cosas, habló de su frustrada llegada a la Banda.

Maher Carrizo rompió el silencio y sorprendió al hablar de su frustrado pase a River “Yo nunca cerré las puertas de ningún club, al contrario: siempre dejo las puertas abiertas”, afirmó en diálogo con TyC Sports. La frase hizo ruido en los pasillos del Monumental porque descartó la versión que indicaba que el jugador había rechazado rotundamente la chance de jugar en River. No obstante, luego dejó en claro sus prioridades.

Maher Carrizo dio detalles de su frustrado pase a River: "Nunca le cerré las puertas". Maher Carrizo dio detalles de su frustrado pase a River: "Nunca le cerré las puertas". Video: TyC Sports “Yo hablé con mi representante. No me daban los días, pero yo nunca le dije que no a River, para nada, nunca cerré las puertas de ningún club. Fue difícil porque tenía que pensar y yo tengo muchas ganas de irme afuera”, remarcó el extremo de la Selección argentina Sub 20, reflejando sus ganas de pegar el salto a Europa.