La confesión de Maher Carrizo que generó sorpresa en River tras su frustrado pase
Maher Carrizo rompió el silencio, dio pistas sobre su futuro y fue contundente al revelar por qué no se dio su llegada a River. Qué dijo.
El pase frustrado de Maher Carrizo a River sigue dejando tela para cortar. Lo que parecía una negociación avanzada entre River y Vélez por una de las joyas del fútbol argentino terminó en la nada misma y, con el correr de los días, aparieron nuevos detalles que explican por qué el extremo de 19 años se alejó de Núñez. Esta, en la voz del propio protagonista.
Luego de ausentarse en la primera fecha del Torneo Apertura, el delantero del Fortín volvió a ser convocado por Guillermo Barros Schelotto en lo que fue victoria 2-1 ante Talleres en el José Amalfitani. En ese contexto, brindó una entrevista post partido en la que, entre otras cosas, habló de su frustrada llegada a la Banda.
Maher Carrizo rompió el silencio y sorprendió al hablar de su frustrado pase a River
“Yo nunca cerré las puertas de ningún club, al contrario: siempre dejo las puertas abiertas”, afirmó en diálogo con TyC Sports. La frase hizo ruido en los pasillos del Monumental porque descartó la versión que indicaba que el jugador había rechazado rotundamente la chance de jugar en River. No obstante, luego dejó en claro sus prioridades.
“Yo hablé con mi representante. No me daban los días, pero yo nunca le dije que no a River, para nada, nunca cerré las puertas de ningún club. Fue difícil porque tenía que pensar y yo tengo muchas ganas de irme afuera”, remarcó el extremo de la Selección argentina Sub 20, reflejando sus ganas de pegar el salto a Europa.
River dio vuelta la página rápido y metió el bombazo con Kendry Páez
Esa postura, sumada a los tiempos del mercado, terminó jugando en contra de la negociación con el Millonario. Así, el equipo de Marcelo Gallardo buscó por otros lados y terminó metiendo uno de los bombazos más grandes del mercado con la llegada de Kendry Páez, la joya ecuatoriana que en las próximas horas se sumará a préstamo desde el Chelsea.