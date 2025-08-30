La bronca de Frank Kudelka por la roja temprana que condicionó a Huracán en el 0-0 ante San Lorenzo: "Nos tiramos..."

San Lorenzo y Huracán empataron sin goles en una nueva edición del clásico de barrio más grande del mundo, pero que seguramente quedará para el olvido por lo pobre que fue en cuanto al juego. Para colmo, condicionado por la torpe expulsión de Luciano Giménez, delantero quemero, a los 25 minutos del primer tiempo.

Tras el partido, Frank Darío Kudelka , DT del Globo, habló en conferencia luego de haber vivido una tarde de altas pulsaciones en el Pedro Bidegain (protagonizó un fuerte encontronazo con el árbitro Ramírez ) y valoró el desgaste de sus jugadores, asegurando que nunca se notó el hombre de menos dentro de la cancha.

"Pondero a mis jugadores porque ante la expulsión decidieron pensar para adelante y no quedarse con la justificación de decir que jugamos con uno menos. No se notó para nada, salvo en la elaboración de jugadas y en la gestación", expresó el entrenador.

Por la misma línea, el Kudelka valoró: "No somos un equipo que nos metemos todos atrás, intentamos seguir atacando incluso con menos gente después de la roja. Me quedo con la respuesta de los jugadores".

La desazón del DT de Huracán por la expulsión de Giménez

Cabe destacar que, en los últimos tres partidos, Huracán sufrió cuatro expulsiones que, sin dudas, lo condicionaron en el desarrollo del mismo (no pudo salir victorioso en ninguno). Es por eso que el DT del equipo de Parque Patricios se mostró inflexible y molesto por estas situaciones a corregir.

"Nosotros tenemos una función que es educar y en eso estamos. Al ser las rojas algo recurrente sensibiliza; nos tiramos tiros en los pies", dijo Kudelka. Y cerró con un fuerte mensaje para el plantel: "Trato de ayudar pero después son temas más individuales. Actuás bien o no, es eso; para mí es doloroso, una actitud que no corresponde. Tenemos que hablar y entender sin justificar", dijo.