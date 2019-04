Julio César Toresani a MDZ, el recuerdo: "Compartir vestuario con Maradona y Bilardo fue único"

El exfutbolista Julio César Toresani fue hallado muerto en el hotel de la Liga Santafesina de Fútbol. Tenía 51 años y atravesaba un cuadro de depresión por dificultades familiares y laborales.

El 23 de noviembre del año pasado habló con el programa "Otra Manera" y ofreció un repaso de sus años de gloria. Exjugador de Boca, River, Independiente y Colón de Santa Fe, se desempeñaba en un club de Uruguay se mostró "contento, el fútbol uruguayo es cuna de buenos jugadores".

Recordó que conoció a Diego Forlán, ya que compartieron el mismo plantel: "Estuve con él en Montevideo al semana pasa en su casa y almorzamos juntos", recordó entonces, en la previa del superclásico Boca River, sobre el cual dijo que "aquí en Uruguay también se vive con mucha intensidad, porque el Supercl´çasico es mundial. Se vive como un Peñarol -Nacional. o más".

Toresani recordó cuando jugó primero en River y después en Boca y rememoró que "en River tuve la posibilidad de estar cinco años y la posibilidad de ser campeón. Después tuve la posibilidad de jugar en Boca con el mejor, que es Diego Maradona. El hincha de Boca me lo hace sentir en el día a día, pero yo tengo buenos recuerdos de las dos instituciones".

Indicó que "cuando empecé a jugar en Boca eran puros silbidos, pero de a poco me empecé a ganar a la gente. Fue uno de los mejores momentos futbolísticos que tuve. Sí tuve problemas con la gente de River porque mi pase no me lo perdonaron, a pesar del paso previo por Colón de Santa Fe".

En el repaso de su carrera haber "estado siempre aprendiendo de grandes figuras no solo de Argentina sino de Europa. Lo tuve a Bilardo de técnico y también al Bambino Veira. "Estar en el vestuario con Bilardo y con Maradona, da para escribir un libro de anécdotas", coronó en aquella entrevista del 23 de noviembre del año pasado Julio César "Huevo" Toresani.

