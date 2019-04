El día que Toresani y Maradona protagonizaron una pelea histórica

El 7 de octubre de 1995 Diego Maradona regresó al fútbol argentino tras 14 años en Europa y la Bombonera se vistió de fiesta para el partido ante Colón de Santa Fe, que Boca ganó por 1 a 0 con gol de Scotto.

El protagonismo fue todo del 10, y de Julio César Toresani, quien falleció en las últimas horas en Santa Fe, a los 51 años.

Durante el partido se cruzaron. El Huevo le reclamó en una jugada a Maradona, que estaba en el suelo, y el partido comenzó a picarse. Luego el árbitro Francisco Lamolina dejó pasar un par de jugadas fuertes y en medio de una discusión, le terminó mostrando la segunda amarilla al hombre de Colón.

Tras el partido, Toresani dijo: "Maradona manejó el partido. Él me echó de la cancha, me gustaría encontrarlo para ver si me repite en la cara todo lo que me dijo".

Y eso detonó una respuesta del 10 que quedó en la historia: "A Toresani, Segurola y Habana 43 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos".

Toresani luego fue su compañero y hasta anotó un gol en el último partido profesional de Diego, en el 2-1 ante River en el Apertura 1997.