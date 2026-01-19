Juan Cruz Komar, jugador de Central, será operado por una arritmia: el antecedente cardíaco que sufrió

Al igual que ocurrió en 2024, a Juan Cruz Komar le detectaron un problema en el corazón y deberá ser intervenido quirúrgicamente. El comunicado del club.

Central anunció que se le detecto otra arritmia cardíaca a Juan Cruz Komar y será operado.

Una noticia sensible sacudió este lunes Rosario Central y también al fútbol argentino. Tras los estudios de rutina, el club anunció que a Juan Cruz Komar se le detectó otra vez una arritmia cardíaca. Como consecuencia, el defensor deberá someterse a una intervención quirúrgica el próximo jueves 22 de enero.

Triste noticia en Central: le detectaron otra arritmia cardíaca a Juan Cruz Komar El diagnóstico cayó como un baldazo de agua fría para el zaguero de 29 años, que había logrado dejar atrás una situación similar y cerró de muy buena manera el 2025. El ex Boca se había afianzado como titular durante el último semestre y volvió a sufrir un problema en el corazón a poco más de un año de su extensa recuperación.

PARTE MÉDICO



Tras los estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires.



Depto. Médico… pic.twitter.com/momu8Lrd5r — Rosario Central (@RosarioCentral) January 19, 2026 El antecedente que sufrió el ex Boca en 2024 En agosto de 2024, Komar tenía todo listo para convertirse en refuerzo de Huracán, donde ya había firmado el contrato y hasta lo presentaron oficialmente. Sin embargo, la revisión médica previa encendió las alarmas por latidos irregulares y su pase al Globo quedó trunco antes de debutar.

Luego de rescindir su vínculo con el Globo, el jugador regresó a Rosario y fue intervenido quirúrgicamente el 3 de septiembre. Los especialistas determinaron que el cuadro no podía tratarse solo con medicación, por lo que estuvo cerca de tres meses sin actividad profesional y seis para volver oficialmente a las canchas.