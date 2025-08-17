Jorge Almirón renunció a su cargo como DT de Colo Colo tras el 1-4 ante Universidad Católica

Jorge Almirón dejó de ser el entrenador del Cacique tras la durísima derrota sufrida ante la U Católica en el campeonato chileno.

Luego la durísima derrota por 4-1 ante la Universidad Católica por el torneo local, Jorge Almirón, ex entrenador de Boca, San Lorenzo y Lanús, renunció a su cargo como DT de Colo Colo tras su llegada a comienzos de 2024.

Tras el final del partido, el campeón del torneo argentino en 2016 lanzó una tajante frase que determinó su futuro en el club: “Es momento de descomprimir”. Sin embargo, la noticia se hizo oficial horas después, ya que su agente le confirmó su salida al periodista César Luis Merlo.

“De común acuerdo con el presidente del club, decidimos dar por terminado el proceso”, le aseguró Pablo Del Río, agente del DT. Ahora, solo resta que el Cacique haga oficial la salida de Jorge Almirón a través de sus redes sociales y con un comunicado.

[CONFIRMADO] Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Colo Colo.

Así me lo confirma Pablo Del Río, agente del DT: "De común acuerdo con el Presidente decidimos dar por terminado el proceso". pic.twitter.com/oZxwHIzlcT — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 16, 2025 Los números de Jorge Almirón en Colo Colo En su llegada a comienzos de 2024, el ex Boca tuvo una gran temporada donde se consagró campeona de la Supercopa de Chile y del torneo local. Además había alcanzado los cuartos de final de la Copa Libertadores (quedó eliminado a manos del River de Marcelo Gallardo).