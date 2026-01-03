Independiente Rivadavia repatrió a uno de los héroes del ascenso para jugar la Copa Libertadores
El futbolista cerró su vínculo con la Lepra y regresará a la institución luego de dos años, tras haber logrado el ascenso a primera en 2023.
El 2026 empezó con movimientos en Independiente Rivadavia, porque a la presentación de la nueva indumentaria que vestirá al plantel durante este año, se sumó la llegada de una incorporación conocida por el Parque para afrontar una temporada que contará con triple competencia.
Mientras la institución define por estas horas la salida del delantero colombiano Sebastián Villa, quien está cerca de pasar a River, la dirigencia cerró la llegada de un nuevo refuerzo de cara a un año en donde el plantel demandará un recambio permanente.
Te Podría Interesar
Por lo pronto, el equipo que conduce Alfredo Berti continúa con los trabajos de pretemporada de cara al debut oficial en el año, que está previsto para el próximo domingo 18 de enero ante Estudiantes de Buenos Aires por la primera ronda de la Copa Argentina.
Independiente Rivadavia repatrió a uno de los héroes del ascenso
En las últimas horas, la institución del Avenida Las Tipas acordó la incorporación del defensor Juan Manuel Elordi, quien tras evaluar varias ofertas tanto del fútbol argentino como del exterior, se inclinó por volver a Mendoza.
Pipa, una pieza importantísima en el equipo que logró el ascenso a primera división, jugó en Delfín de Ecuador, Rosario Central y Racing, y se sumará al Azul a préstamo por 12 meses, con cargo y con opción de compra por un valor cercano al medio millón de dólares.