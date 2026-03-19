Independiente Rivadavia, pendiente del destino: en minutos la Lepra tendrá rivales en la Copa Libertadores
La Lepra espera rival en la Libertadores: seguí el sorteo en vivo y conocé el camino que puede marcar su sueño internacional.
La expectativa se siente en el aire. Independiente Rivadavia vive un momento histórico y este sorteo de la Copa Libertadores puede marcar un antes y un después en su camino internacional.
Con la ilusión intacta, el equipo mendocino aguarda por conocer a sus rivales en una competencia que reúne a los gigantes del continente. No será un desafío más: será la prueba definitiva para medir hasta dónde puede llegar este proyecto.