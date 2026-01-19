¿Hubo pacto? La pregunta bomba al arquero de Senegal que le atajó el penal a Brahim en la final de la Copa Africana

Previamente, el encuentro había estado demorado por más de 10 minutos por el intento de abandono del plantel senegalés a modo de protesta por la sanción de la pena máxima (finalmente terminaron regresando al campo). Teniendo en cuenta esto y la peculiar manera en la que el volante del Real Madrid realizó el disparo (picando la pelota y con bastante suavidad), hicieron que surgiera inmediatamente la insólita teoría de que hubo un pacto para errarlo de manera intencional.

El fallido penal de Brahim Díaz que atajó Mendy El fallido penal de Brahim Díaz que atajó Mendy Sobre esto mismo le consultó la prensa al propio Mendy tras la consagración de su país, pero el guardameta lo negó rotundamente: "No, claro que no. Hay que ser serios. ¿De verdad creen que, a un minuto del final y con un país esperando este título desde hace 50 años, podríamos ponernos de acuerdo?", apuntó de manera tajante y con un ligero pero notorio fastidio en su voz.

"Él quiso marcar y yo tengo el mérito de haberlo parado, nada más", insistió, como para que no quedaran dudas. A su vez, explicó por qué se quedó parado y no se tiró si no sabía cómo iba a ser ejecutado el penal: "Intenté mantenerme el mayor tiempo posible sobre mis apoyos. Nos sonrió la suerte y logramos mantener al equipo en partido", aseguró.

El desgarrador pedido de disculpas de Brahim Díaz Posteo Brahim Díaz @brahim Del otro lado, Brahim Díaz se encuentra viviendo desde ayer una auténtica pesadilla. Pasó de estar a una ejecución de devolverle la gloria continental a su país después de medio siglo desde su única consagración (1976) a quedar como el villano que desperdició una oportunidad inmejorable. De hecho, tras la derrota, cuando fue a recibir la Bota de Oro por se el máximo artillero del torneo (con 5 tantos), fue repudiado con una sonora silbatina por parte de los hinchas marroquíes que habían colmado las tribunas.