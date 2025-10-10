¡Histórico! Por primera vez una mujer arbitrará a la Selección argentina: terna completa femenina

Por primera vez en 1061 partidos de su historia, la Selección argentina será dirigida por una mujer árbitra . La estadounidense Tori Penso , una de las figuras más destacadas del arbitraje mundial, fue designada para impartir justicia en el amistoso ante Venezuela , que se jugará en Miami por la fecha FIFA de octubre.

La decisión marca un hecho sin precedentes en el fútbol argentino: si bien la Albiceleste ya había tenido mujeres como asistentes en distintos encuentros, nunca una mujer había sido árbitra principal en un partido de la Selección Mayor.

A sus 38 años, Tori Penso se consolidó como una de las árbitras más respetadas del panorama internacional. Nacida en Florida, comenzó su carrera en el arbitraje a una edad temprana y, con el paso del tiempo, fue abriéndose camino en un ámbito históricamente dominado por hombres.

En 2020 se convirtió en la primera mujer en dos décadas en dirigir un partido de la Major League Soccer (MLS), la liga profesional masculina de Estados Unidos. A partir de ese momento, su trayectoria tomó impulso y empezó a acumular reconocimientos.

Su desempeño en la Copa del Mundo Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 fue clave: Penso fue elegida para dirigir la final del torneo, un honor reservado solo para las mejores. Ese logro la posicionó como una referente indiscutida del arbitraje moderno.

tori penso1 Tori Penso, árbitra del Mundial de Clubes y del Mundial Femenino, será la primera mujer en la historia en dirigir un partido de la Selección argentina. Instagram @tori.penso

Presente de elite: del Mundial de Clubes a la Selección argentina

En junio pasado, Penso fue la única mujer entre los 117 árbitros seleccionados por la FIFA para el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos. Allí volvió a destacarse por su firmeza, equilibrio y capacidad para controlar partidos de alta exigencia.

Su designación para el encuentro entre Argentina y Venezuela no solo representa un reconocimiento a su trayectoria, sino también un símbolo de los tiempos que vive el fútbol internacional, cada vez más abierto a la inclusión y la igualdad.

tori penso2 Tori Penso, de Estados Unidos, dirigirá amistoso internacional entre la Selección argentina y Venezuela. Instagram @tori.penso

En la terna habrá, además, otras dos mujeres: Brooke Mayo, de Estados Unidos, será la primera asistente, mientras que Kathryn Nesbitt (también estadounidense), será la segunda. El cuarto árbitro –bendito tú eres- será Marcos DeOliveira.