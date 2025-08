¿Hay clásico del morbo? Qué tiene que pasar para que haya River-Racing en cuartos de la Copa Argentina

La Acadé ya hizo su parte: goleó 3-0 a Riestra y está en cuartos. Ahora todo depende de que el equipo de Marcelo Gallardo supere a Unión de Santa Fe. El duelo ante el Tatengue aún no tiene fecha confirmada, pero se jugará entre la semana posterior a la revancha con Libertad por la Libertadores o en plena fecha FIFA de septiembre. Pase lo que pase, el morbo está servido.

Porque más allá del fútbol, hay una historia detrás. Una bomba de conflictos recientes que explotó entre las dirigencias por la salida de Maximiliano Salas , la llegada de Juanfer Quintero a Núñez, el pase frustrado de Maravilla Martínez y la elección de Marcos Acuña de volver al país para jugar en River , no en Racing .

El escándalo más fuerte fue el del Gordo Salas . Racing no quería venderlo y desde Avellaneda habían filtrado que ya había una propuesta para renovar. Pero River ejecutó la cláusula de rescisión y se lo llevó igual. La decisión desató furia en los hinchas, que tildaron al delantero de "traidor", y en Diego Milito, que apuntó fuerte: “La palabra es decepción con River como institución. No pudieron honrar su palabra”, disparó en TyC Sports.

Las bombas de Diego Milito contra la dirigencia de River

La respuesta de Núñez no se hizo esperar. Stéfano Di Carlo, secretario del club y candidato oficialista, negó haber roto ningún acuerdo: “Nunca le dijimos que no íbamos a ejecutar la cláusula”, dijo. Y explicó que “hubo charlas superficiales, nada formal”. Pero el ida y vuelta mediático no fue lo más picante: la carta pública que Salas subió a sus redes terminó de encender todo.