Gómez aseguró que la Lepra sufre de “falta de confianza”

La derrota por 1 a 0 contra Ferro caló hondo en la Lepra. Fue un mazazo directo a las ilusiones del Azul de meterse en el reducido que depositará a un equipo en la máxima categoría del fútbol argentino. Sin dudas que un panorama así no estaba en los planes y el hecho de que el triunfo no llegue y que el Gargantini no haya festejado en todo el año, genera procupación en el club del parque.

En conferencia de prensa, Gabriel Gómez se mostró muy autocrítico con la realidad Leprosa. Admitió que su equipo no jugó bien y no puso reparos en el resultado final. Pero además reconoció que el equipo no está a la altura desde lo emocional ya que existe una “falta de confianza” general.

“Arrancamos bien y después empezamos a jugar por dentro como ellos querían y ahí perdimos. Después en el segundo tiempo no tuvimos respuestas”, fueron las primeras palabras del DT. Luego agregó: “Esto nos preocupa porque si bien este partido es distinto al resto, porque en los otros hicimos méritos para ganarlo, en este no y creo que lo teníamos que perder”.

Después Gómez se centró en la falta de confianza que tiene el equipo: “Generamos poco, tuvimos algunas aproximaciones pero yo creo que esto es por un estado anímico general. Lo que pasó podía ocurrir si en los primeros minutos no convertíamos y así fue”.

“La falta de confianza genera un montón de cosas. La cabeza en el fútbol es fundamental”.



“En partidos anteriores generamos mucho y no ganamos y eso ahora influye porque si no obtenemos rápido lo que se nos viene negando, la cabeza te juega en contra”, continuó.

La Lepra acumula 5 sin ganar con 3 empates y 2 caídas al hilo. Acerca de esto el técnico dijo: “Nos está costando volver al triunfo y no haberlo hecho en los partidos donde hicimos méritos te quita confianza y eso se va notando a medida que van corriendo los minutos”.

“En este partido la cabeza nos jugó en contra. Tenemos que levantarnos en lo anímico”.



Por último Gómez verbalizó su fastidio: “Tengo bronca y tristeza porque creo que es un equipo que merece estar en zona de reducido y me da pena que a falta de cuatro fechas no podamos estar. Muy pocos rivales nos han superado y otros merecimos ganarlo pero bueno esto no se trata de merecimientos”.