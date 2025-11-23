Golpazo para San Lorenzo: Central Córdoba se lo dio vuelta sobre la hora y lo eliminó en octavos de final

En un partido lleno de polémicas, el Ferroviario venció 2-1 a San Lorenzo, que terminó con nueve hombres, y se metió en los cuartos del Clausura.

El encuentro que tuvo la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, había comenzado adverso para el local por el tanto de Facundo Gulli en el final del primer tiempo, terminó dando un giro dramático en los minutos decisivos con goles de Lucas Varaldo y José Florentín.

Giulli anotó el 1-0 de San Lorenzo en Santiago San Lorenzo se había puesto en ventaja a los 45 minutos de la etapa inicial con el gol de Gulli, tras un contraataque preciso asistido por Jhohan Romaña. Con la ventaja, el visitante manejó ciertos tramos, aunque el duelo se volvió friccionado, con numerosas faltas, discusiones y un ritmo cortado. En el inicio del complemento, Central Córdoba empezó a presionar más alto y avisó con varios remates desde afuera del área antes de que el VAR tomara un rol determinante.

A los 16 minutos, después de una infracción de Ignacio Perruzzi sobre Varaldo dentro del área, el VAR llamó a Nazareno Arasa que confirmó penal para el Ferroviario. El propio Lucas Varaldo se hizo cargo y, con un remate potente a la escuadra izquierda, estableció el 1-1.

Desde allí, el local se animó aún más, mientras San Lorenzo entró en una cadena de amonestaciones que incluyó la doble amarilla y posterior expulsión de Romaña.