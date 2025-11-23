Golpazo para San Lorenzo: Central Córdoba se lo dio vuelta sobre la hora y lo eliminó en octavos de final
En un partido lleno de polémicas, el Ferroviario venció 2-1 a San Lorenzo, que terminó con nueve hombres, y se metió en los cuartos del Clausura.
Central Córdoba de Santiago del Estero logró una agónica y valiosa clasificación a cuartos de final, tras la victoria por 2-1 ante San Lorenzo en el estadio Madre de Ciudades, en el partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura.
El encuentro que tuvo la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, había comenzado adverso para el local por el tanto de Facundo Gulli en el final del primer tiempo, terminó dando un giro dramático en los minutos decisivos con goles de Lucas Varaldo y José Florentín.
Giulli anotó el 1-0 de San Lorenzo en Santiago
San Lorenzo se había puesto en ventaja a los 45 minutos de la etapa inicial con el gol de Gulli, tras un contraataque preciso asistido por Jhohan Romaña. Con la ventaja, el visitante manejó ciertos tramos, aunque el duelo se volvió friccionado, con numerosas faltas, discusiones y un ritmo cortado. En el inicio del complemento, Central Córdoba empezó a presionar más alto y avisó con varios remates desde afuera del área antes de que el VAR tomara un rol determinante.
Varaldo le dio el 1-1 a Central Córdoba
A los 16 minutos, después de una infracción de Ignacio Perruzzi sobre Varaldo dentro del área, el VAR llamó a Nazareno Arasa que confirmó penal para el Ferroviario. El propio Lucas Varaldo se hizo cargo y, con un remate potente a la escuadra izquierda, estableció el 1-1.
Desde allí, el local se animó aún más, mientras San Lorenzo entró en una cadena de amonestaciones que incluyó la doble amarilla y posterior expulsión de Romaña.
Florentín marcó el 2-1 del Ferroviario
En un cierre electrizante, cuando parecía que el partido se iba al alargue, Central Córdoba encontró el gol decisivo. A los 46 minutos, José Florentín conectó un remate cruzado de zurda, tras una asistencia de Santiago Moyano, para sellar el 2-1 definitivo y desatar la euforia en el estadio.
Los minutos restantes fueron un intento desesperado de San Lorenzo por empatar, en donde en medio de un clima tensó, Nery Domínguez vio la roja por una infracción en medio de la cancha.
Con este resultado, Central Córdoba sigue en juego por el campeonato y clasificó a los cuartos de final donde jugará contra el ganador de la serie entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, mientras que el Ciclón se despide del año con, al menos, el consuelo de haber clasificado a la Copa Sudamericana.