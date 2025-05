Godoy Cruz y otra noche para el olvido que casi lo deja sin el premio mayor

Atlético Grau salió a la cancha a disfrutar de su último encuentro internacional del año. Y, del otro lado, el Tomba de Solari, a subestimar un partido que era muy importante e histórico por varios aspectos: la posibilidad de terminar primeros sin depender de nadie, las semanas previas al regreso al Gambarte, el último encuentro en el Malvinas, etc. Y no estuvo a la altura.

A Godoy Cruz, anoche, no sólo le faltó fútbol, sino la rebeldía, la entrega y el compromismo que tuvo en muy pocos partidos del año. Se sacó de encima un encuentro clave. Y el resultado final casi lo deja sin el primer puesto, de nos ser porque Gremio, que hoy es prácticamente una falta de respeto a su historia, no le pudo hacer más de un gol a Sportivo Luqueño, que terminó con 9 jugadores.

El Tomba no marcó, fue una mala noche de sus defensores (Arce, Mendoza, Quiroz y Meli), y Grau desaprovechó, sólo en el primer tiempo, dos chances clarísimas de ponerse en ventaja. El Tomba no jugó, porque ni Poggi ni Abrego tuvieron una buena noche y corrieron siempre de atrás a los jugadores peruanos. El Tomba atacó poco y nada, porque le faltó sociedades, creatividad, paciencia, control, etc, etc. Ni Altamira, ni Andino, ni Barrea ni Auzmendi jugaron a la altura del partido.

tomba atletico grau esteban solari malvinas argentinas (4).jpg Solari no le encontró la vuelta al partido. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Y Solari, ratificado en su cargo, aportó lo suyo. En un momento clave, cuando Grau igualó 1 a 1, desarmó por completo el mediocampo al sacar a Abrego y mandar a la cancha a Martínez Dupuy. Poggi quedó sólo, a la deriva, en el sector de la cancha en el que siempre ganaron los visitantes. Y así llegó el segundo de los peruanos. Después iba a llegar el empate del Expreso, en una jugada aislada en la que otra vez el humilde Grau dio ventajas y no supo cuidar la diferencia que había conseguido.

Godoy Cruz: barajar y dar de nuevo

Ahora llega el momento de empezar de cero. Tras el juego de anoche, el Tomba tendrá vacaciones y luego llegará la pretemporada que traerá novedades. Muchos jugadores se irán y llegarán otros para reforzar un plantel que necesita de manera urgente renovarse. El tiempo de algunos en Godoy Cruz ya está terminado y el mercado de pases será clave para oxigenar un equipo que necesita mejorar para afrontar con otra cara el segundo semestre que tendrá el Torneo Clausura por delante y la fase final de la Copa Sudamericana.

Todo, en el regreso al Feliciano Gambarte, que está impecable, que luce espectacular, que genera una ilsuión enorme en la gente. Y que merece un equipo a la altura de las circunstancias.