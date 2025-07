Godoy Cruz presentó a Pol Fernández: "Siempre tuve la ilusión y el deseo de estar acá"

El ex Boca Juniors, Racing Club y Fortaleza de Brasil se convirtió hace unos días en el primer refuerzo del equipo que dirige Esteban Solari y que está en plena pretemporada de cara al segundo semestre del año que tendrá al Expreso compitiendo en el Torneo Clausura de Primera División y en la Copa Sudamericana , donde espera rival de octavos de final.

Por otro lado, el jugador hizo referencia al club en el que estuvo desde 2015 hasta el 2018, y destacó: "Está todo muy cambiado. Si bien cuando yo estuve acá estaba todo muy lindo, siempre fue un lugar muy agradable y en contínuo crecimiento, hoy me encuentro con un club super moderno, se nota el cariño que la gente que está en el club tiene por él".

pol fernández 2.jpeg Pol Fernández habló en conferencia de prensa. Federico Acosta

Por otro lado, contó que está feliz de volver y dijo: "No puedo expresar con palabras lo que siento hoy, estoy muy contento, disfrutando mucho. El grupo me ha recibido recontra bien, los chicos que hay se notan que son personas sanas. Vengo a aportar lo mío, a tratar de ser mejores, a seguir compitiendo y a llevar a Godoy Cruz a lo más alto".

Respecto a lo que puede aportar en esta segunda etapa en el Tomba, reconoció: "Sumé recorrido, ecxperiencia y voy a tratar de aportar desde ese lugar, desde donde me toque. Vengo a trabajar, siempre me gustó hacerlo, el día a día es clave para mí. Veo un grupo con mucha energía, gente que juega bien al fútbol y que hace rato que vienen jugando juntos. Un cuerpo técnico que tiene muchas ganas de trabajar. Hace dos días que estoy con ellos y estoy encantado. Siempre voy a dar lo mejor. Quiero que a Godoy Cruz le vaya bien y para eso vine. Me voy a brindar al 100".

Finalmente, hizo referencia a su conexión y a la de su familia con la provincia y expresó: "Con Mendoza tenemos un vínculo muy especial, mi hija más grande es mendocina. Para la familia es una alegría inmensa estar aquí. Cuando se abrió la posibilidad de volver siempre el corazón pesa y uno hace lo que siente y lo que debe. A mí me parecía que era un momento ideal para volver, porque me encuentro muy bien y quiero aportar adentro de la cancha y sobre todo en el día a día. La familia está súper contenta de que esté acá".