La emotiva reflexión de Pol Fernández que ilusiona a todo Godoy Cruz

WhatsApp Image 2025-06-30 at 11.13.42 AM.jpeg

“Volver me llena el alma. Desde el primer momento sentí el cariño, la buena energía y esas ganas compartidas de seguir creciendo”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

WhatsApp Image 2025-06-30 at 11.10.23 AM.jpeg

“Estoy muy feliz de estar otra vez en este club que me marcó, que me hizo sentir querido y que hoy me recibe con los brazos abiertos. Gracias a todos, por el apoyo y por hacerme sentir en casa desde el primer día”, admitió Pol, en una publicación que rápidamente se llenó de comentarios en donde los hinchas le expresaron sus sentimientos.