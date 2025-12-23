Giuliana Díaz disparó munición gruesa por el comunicado de la Liga Mendocina: "No puedo creer..."

La presidenta del fútbol femenino y diputada provincial apuntó contra Omar Sperdutti y recrudeció una feroz interna en la Liga Mendocina de Fútbol.

Luego de las declaraciones a MDZ Radio de Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, en relación a la suspensión de la final del torneo femenino, Giuliana Díaz, presidenta del departamento de fútbol femenino, dio su versión de los hechos y apuntó contra el titular de la entidad por el comunicado emitido este martes.

En diálogo con el programa Digamos Todo, por MDZ Radio FM 105.5, Díaz se refirió al escrito en donde se la responsabiliza por el encuentro que no se jugó el domingo en Maipú: "Hoy me encuentro con este comunicado personal, porque está dirigido personalmente hacia mí, porque tiene mi nombre y apellido, y la verdad que me parece totalmente triste y muy irresponsable, porque Giuliana Díaz no habilita ni suspende partidos".

Comunicado liga mendocina El comunicado que este martes emitió la Liga Mendocina de Fútbol. "Me parece totalmente irrespetuoso este tipo de comunicados cuando en el día de ayer (por el lunes) se explicó absolutamente todo, se reprogramó el partido, se dieron a entender los motivos de la liga, del por qué se había suspendido. Entonces me parece totalmente tristísimo el comunicado y que siguen subestimando al femenino", expresó la titular del departamento de fútbol femenino.

Interna feroz: Giuliana Díaz apuntó contra Omar Sperdutti La diputada provincial también se refirió a la situación actual del fútbol mendocino al afirmar que "lo que me viene sorprendiendo es la falta de responsabilidad en cuanto a una comisión directiva que no se hace cargo de las cosas buenas y malas que se hacen. Uno cuando asume la comisión directiva tiene que saber que puede cometer errores, pero lo importante es corregirlo y seguir adelante, no tratar de escupir a todos para ver quién es el que tiene la culpa".

cancha de gutierrez 2.jpg La final entre la Lepra y el Tomba se jugará este domingo desde las 17, en el estadio Anselmo Zingaretti, y con sólo 150 personas por club. Prensa Gutiérrez Sport Club En ese sentido, la funcionaria agregó: "Antes habían mandado un comunicado con las personas que tenían que entregar los premios de la final del femenino, y no estaba mi nombre. Entonces a mí me pone muy triste, me angustia y no puedo creer que el fútbol mendocino esté pasando por esto, y no solamente el femenino, en el masculino pasa exactamente lo mismo".