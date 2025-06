Gimnasia: Ezequiel Medrán tiene un regreso y una duda para terminar la primera fase como líder

Tras la victoria conseguida ante Defensores de Belgrano el pasado fin de semana, el Mensana llega al cotejo frente al Candombero en alza. A pesar del buen resultado conseguido, el entrenador planea retocar la formación inicial con el retorno de Matías Muñoz, que sufrió un esguince de tobillo y no estuvo presente contra el Dragón.

Matías Muñoz regresará al once de Gimnasia tras recuperarse de su lesión.

Con la reincorporación del ex hombre de All Boys, quien saldrá del equipo será Fermín Antonini, que conformó el tándem con Ignacio Antonio en la fecha anterior. Por otro lado, Ezequiel Medrán tiene una incógnita en la última línea, ya que Franco Saavedra no se encuentra al 100% desde lo físico y será esperado hasta último momento.