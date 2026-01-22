Gimnasia debuta en la Liga Profesional ante Central Córdoba: formación y horario

El Lobo de Ariel Broggi debuta en la Liga Profesional del Fútbol argentino enfrentando al Central Córdoba de Lucas Pusineri.

Ni bien terminó el partido contra Deportivo Madryn por la final de la Primera Nacional, los hinchas del Lobo estaban esperando que llegue este día. Este jueves por la noche debuta el equipo de Ariel Broggi desde las 22.15 y en el estadio Madre de Ciudades ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Gimnasia y Esgrima va a jugar su primer partido oficial en la Liga Profesional de Fútbol ante Central Córdoba.

Luego de conseguir el título de la Primera Nacional y una pretemporada que incluyó un importante movimiento de jugadores y un par de partidos amistosos, ahora llegó el momento de salir a la cancha en un encuentro que marcará un antes y un después en el club del Parque.

Gimnasia y Esgrima tiene equipo definido para su histórico debut Tras la última práctica, Broggi definió la alineación titular que afrontará el primer encuentro de la temporada. La formación estará compuesta por la base del equipo que logró el ascenso de categoría, al que se sumarán varios de los refuerzos que llegaron durante el actual mercado de pases.

De no mediar inconvenientes, los once del Lobo que harán historia el jueves serán César Rigamonti; Juan Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini; Santiago Rodríguez, Julián Ceballos, Facundo Lencioni; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Central Córdoba: Alan Aguerre; José Gómez, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Federico Rodríguez, Fernando Juárez y Horacio Tijanovich; Joaquín Flores y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.